Sicilia baciata dal Sole sulle rotte dell’energia

Splende il Sole sull’Etna valley, quanta energia in Sicilia. E non è certo una novità. Tutti, negli ultimi anni, sembrano aver voglia di investire a Catania e nel suo territorio. Del resto, la Sicilia è pur sempre un’area a dir poco strategica che può recitare un ruolo ancora più strategico con il “risveglio” dell’Africa e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sicilia baciata dal Sole sulle rotte dell’energia

In questa notizia si parla di: sicilia - baciata

Nella campagna siciliana, baciata dal sole al tramonto, il grande albero di melograno era una promessa rossa. Marco e Sofia, con i loro occhi vispi e mani pronte, erano in missione. La cesta era già colma di frutti, ma il desiderio più grande era per quel melogr - facebook.com Vai su Facebook

Aeroporto di Comiso, avviate nuove rotte con avviso pubblico - Est Sicilia anticipa i risultati dell'avviso pubblico per la concessione dei contributi destinati alle compagnie aeree per lo sviluppo e l'incremento del traffico ... Segnala ansa.it

"Reggio vola con Ryanair", nuove rotte e connessione Calabria-Sicilia - Uno scalo rinnovato che possa incrementare i voli, con nuove rotte, investimenti e una maggiore connettività per i passeggeri calabresi e siciliani. Da notizie.tiscali.it