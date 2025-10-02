Siccità la sorgente della fontana è in secca | chiude il Rifugio Cervati

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La siccità continua a mettere in ginocchio il nostro territorio: chiude il Rifugio Cervati, in quanto la sorgente che alimenta la fontana è in secca. "Da alcuni giorni non arriva più acqua neanche al rifugio. Purtroppo ci troviamo a fare i conti con il cambiamento climatico, non piove e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

