Siccità la sorgente della fontana è in secca | chiude il Rifugio Cervati
La siccità continua a mettere in ginocchio il nostro territorio: chiude il Rifugio Cervati, in quanto la sorgente che alimenta la fontana è in secca. "Da alcuni giorni non arriva più acqua neanche al rifugio. Purtroppo ci troviamo a fare i conti con il cambiamento climatico, non piove e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: siccit - sorgente
**>Comunicato Situazione Idrica** Come comunicato in precedenza il guasto presso la sorgente è stato riparato nella serata di ieri. La sorgente, come risaputo, è in carenza idrica dovuta alla forte siccità di questi ultimi mesi. La minor disponibilità di acqua in s - facebook.com Vai su Facebook