Sibilli squalificato per 8 mesi per scommesse su eventi sportivi | stagione finita con il Bari

Sibilli ha patteggiato una squalifica di 16 mesi per scommesse, 8 dei quali tramutati in attività alternative: resterà lontano dal campo per il resto della stagione e terrà un ciclo di incontri pubblici per sensibilizzare le persone sul tema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

