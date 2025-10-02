Siamo tutti pazzi a scendere in piazza per Gaza e la Flotilla? Mattarella parli anche lei
di Riccardo Bellardini Global Sumud Flotilla resterà nella storia come un’impresa compiuta per offrire solidarietà ad un popolo oppresso, e non come un affronto a Giorgia Meloni, o ai suoi compari della destra al governo. Resterà nella storia come un movimento internazionale di barche, le quali, a vele spiegate, trasportando aiuti umanitari, non hanno avuto paura di sfondare uno spazio marittimo illegalmente, e sottolineo illegalmente, rivendicato dallo Stato d’Israele, il quale ha abbordato le imbarcazioni e iniziato ad arrestare gli attivisti. Ricordiamo che per lo Stato d’Israele, il diritto internazionale non conta più nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: siamo - tutti
Precipita minibus con disabili, decisivo l’intervento di un’assessora-infermiera: “Ci siamo tuffate nel fiume e abbiamo salvato tutti”
“Matteo, siamo tutti con te”: cori e applausi per Ricci a Fermo dopo l’avviso di garanzia
Pioli Fiorentina, ci siamo: sarà lui il nuovo allenatore della Viola. Ecco quando è previsto il suo arrivo in città, tutti i dettagli
? #Ndicka: "Siamo tutti molto felici del calcio di #Gasperini, lavoriamo tanto" #ASRoma #RomaLille #EuropaLeague - X Vai su X
?Siamo tutti pronti per gli eventi di ottobre Dato il successo dello scorso anno, riproponiamo #coldovigoinfoliage il 25/10 dalle 10 alle 19 Una giornata immersiva nei colori e nei profumi dell’autunno in cui la cantina apre le sue porte! Vuoi sapere - facebook.com Vai su Facebook