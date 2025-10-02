Siamo tutti pazzi a scendere in piazza per Gaza e la Flotilla? Mattarella parli anche lei

di Riccardo Bellardini Global Sumud Flotilla resterà nella storia come un’impresa compiuta per offrire solidarietà ad un popolo oppresso, e non come un affronto a Giorgia Meloni, o ai suoi compari della destra al governo. Resterà nella storia come un movimento internazionale di barche, le quali, a vele spiegate, trasportando aiuti umanitari, non hanno avuto paura di sfondare uno spazio marittimo illegalmente, e sottolineo illegalmente, rivendicato dallo Stato d’Israele, il quale ha abbordato le imbarcazioni e iniziato ad arrestare gli attivisti. Ricordiamo che per lo Stato d’Israele, il diritto internazionale non conta più nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

