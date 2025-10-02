Messaggi di vicinanza dalle amministrazioni locali e realtà associative “Siamo tutti Paupisi. Un piccolo borgo con cui condividiamo vivi e morti, scuole e chiese, acqua e terra si trova scaraventato nella cronaca globale dell’orrore. Ma non siamo nell’età della pietra. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - “Siamo tutti Paupisi”: il cordoglio dei Comuni e delle associazioni per la tragedia familiare