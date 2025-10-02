Siamo tutti Paupisi | il cordoglio dei Comuni e delle associazioni per la tragedia familiare
Messaggi di vicinanza dalle amministrazioni locali e realtà associative “Siamo tutti Paupisi. Un piccolo borgo con cui condividiamo vivi e morti, scuole e chiese, acqua e terra si trova scaraventato nella cronaca globale dell’orrore. Ma non siamo nell’età della pietra. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: siamo - tutti
Precipita minibus con disabili, decisivo l’intervento di un’assessora-infermiera: “Ci siamo tuffate nel fiume e abbiamo salvato tutti”
“Matteo, siamo tutti con te”: cori e applausi per Ricci a Fermo dopo l’avviso di garanzia
Pioli Fiorentina, ci siamo: sarà lui il nuovo allenatore della Viola. Ecco quando è previsto il suo arrivo in città, tutti i dettagli
? #Ndicka: "Siamo tutti molto felici del calcio di #Gasperini, lavoriamo tanto" #ASRoma #RomaLille #EuropaLeague - X Vai su X
Ci siamo …. , tutti i giorni Pranzo e Cena , Ristorante BBQ Pizzeria #PaneTradizionale #civraxiu #lalunanelpozzo_santantioco #santantioco - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Paupisi, nella prima B sedia vuota per Cosimo: il dramma della scuola - Un nastro nero a lutto, simbolo di cordoglio e di rispetto per la scomparsa del giovane Cosimo Ocone, è stato affisso ieri all’ingresso dell’Istituto Tecnico ... ilmattino.it scrive