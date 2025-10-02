Siamo alla follia flash mob in 243 ospedali per Flotilla Gasparri | Esibizionisti un’altra pagliacciata Dedicatevi ai malati

Siamo alla follia. In serata sono previsti flash mob in sostegno agli uomini e alle donne della Global Sumud Flotilla nei 243 ospedali (il numero è in continuo aggiornamento per le nuove adesioni) che hanno aderito alla manifestazione: ‘Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza’, organizzato dalla reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. “Diciamo loro grazie. Grazie per l’impresa coraggiosa, disarmata, umanitaria e politica, capace, tra le altre cose, di mettere a nudo le ipocrisie e le complicità dei governi che sostengono i crimini di Israele”, dichiara all’Adnkronos Salute Francesco Niccolai, tra i coordinatori delle iniziative che da stasera alla 21 anziché dedicarsi a un lavoro molto impegnativo per la cura dei pazienti, si presteranno ad iniziative inconcludenti per Gaza, forse a discapito dei pazienti ricoverati e bisognosi di massima attenzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

