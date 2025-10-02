Si spoglia e mostra le parti intime a una minore | 61enne circondato dai passanti

Ha mostrato le parti intime a una 17enne che stava passeggiando con il cane. L'uomo, un 61enne noto alle forze dell'ordine, è stato circondato da alcuni passanti. A intervenire - a Tivoli Terme - sono stati i carabinieri della stazione, che lo hanno denunciato.Uomo mostra parti intime a una. 🔗 Leggi su Romatoday.it