Si spoglia e mostra le parti intime a una minore | 61enne circondato dai passanti

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha mostrato le parti intime a una 17enne che stava passeggiando con il cane. L'uomo, un 61enne noto alle forze dell'ordine, è stato circondato da alcuni passanti. A intervenire - a Tivoli Terme - sono stati i carabinieri della stazione, che lo hanno denunciato.Uomo mostra parti intime a una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spoglia - mostra

Cerca Video su questo argomento: Spoglia Mostra Parti Intime