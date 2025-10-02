Si spaccia per carabiniere e truffa 78enne preso nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ accusato di avere raggirato una 78enne di Vico Equense, lo scorso 7 maggio, invalida e con problemi di deambulazione, dalla quale si è fatta consegnare 400 euro: i carabinieri di Sorrento e Vico Equense (Napoli) hanno arrestato un uomo a cui è stato notificato una misura cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso. La 78enne venne contattata da un truffatore, spacciatosi per carabiniere, facendole credere che la figlia aveva causato una grave incidente stradale e che per evitarle problemi penali un collega si sarebbe recato a casa per prendere quanto aveva in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

