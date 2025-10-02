Si risparmia davvero acquistando i farmaci generici?
I farmaci generici sono dei medicinali che contengono lo stesso principio attivo, dose e forma farmaceutica di un farmaco di marca. I cittadini, però, preferiscono questi ultimi (soprattutto al Centro-Sud) secondo quanto emerge dagli ultimi dati del monitoraggio della spesa farmaceutica diramati dall’Aifa che si riferiscono all’intero 2024. Ma quali sono le principali differenze tra farmaci generici e di marca, acquistandoli si risparmia davvero? Quali sono le caratteristiche dei farmaci generici?. I farmaci generici hanno la medesima sostanza attiva di un farmaco di marca già presente sul mercato da tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: risparmia - davvero
Domotica energetica: quanto si risparmia davvero con i dispositivi smart?
Braga Group. . Quanto risparmia davvero un’azienda col fotovoltaico? Ecco un nuovo BRAGA Case Study. l'installazione di un impianto fotovoltaico ha rivoluzionato questa azienda di Biella "Pagavo più di 1.000 euro solo di gas in inverno". Ora, con l’impi Vai su Facebook
Si risparmia davvero acquistando i farmaci generici? - Ecco come è possibile risparmiare davvero sui medicinali senza compromettere la qualità, scegliendo alternative sicure ed efficaci disponibili sul mercato ... Scrive quifinanza.it
Acquisto di farmaci online: le importanti precauzioni da seguire - Scopri i diritti dell'invalidità al 100%: pensioni, agevolazioni fiscali, esenzioni sanitarie e supporto lavorativo per migliorare la qualità della vita. Secondo msn.com