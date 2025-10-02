Si riaccendono le luci della bottega in centro | vestiti e oggetti usati ma anche inclusione

Nel pieno centro di Forlì, in Corso della Repubblica, c'è una vetrina che ha appena riacceso le sue luci e tirato su le serrande. Lunedì, dopo una pausa di qualche mese, ha riaperto Diversamente Bottega: un progetto gestito dalla Cooperativa Sociale Paolo Babini, che da anni a Forlì si prende. 🔗 Leggi su Forlitoday.it