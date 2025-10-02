Salvini valuta la precettazione. Landini: "Sarebbe illegittima". L'agitazione coinvolgerà tutte le categorie, con particolare impatto sul settore dei trasporti: a livello regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Meloni: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme". Schlein: "Inacettabile l'attacco del premier ai sindacati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Si mobilita il fronte pro Flotilla: il 3 ottobre sciopero generale | Il Garante: "Illegittima la mobilitazione senza preavviso"