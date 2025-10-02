Si incatenano all' Interporto 23 attivisti portati via dalla polizia

Come era prevedibile quella odierna, 2 ottobre, è stata una giornata tesa sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico. La Polizia di Stato di Padova è intervenuta all'ingresso dell'interporto dove attivisti Extinction Rebellion si sono incatenati interrompendo di fatto il traffico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

