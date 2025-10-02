Si gira a Palermo Postcards from Italy la regista premio Oscar Yu dirigerà la stella spagnola Nicole Wallace

Amazon MGM Studios ha annunciato di aver firmato un contratto di esclusiva con Nicole Wallace, la Noah che ha ottenuto fama mondiale con “È Colpa Mia?” ed “È Colpa Tua?”, ma che aveva già fatto parlare di sé per Skam Spagna e altre produzioni spagnole e latinoamericane. E il primo ruolo dopo la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ciak si gira: a Palermo le riprese della serie tv "Italian Postcards", tutte le strade coinvolte

