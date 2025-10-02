Si denuda e mostra le parti intime a una 17enne | viene circondato dai passanti
Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 27 settembre a Tivoli Terme, in provincia di Roma, quando un uomo di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per atti osceni commessi nei confronti di una minorenne.Il gesto, l'accerchiamento dell'uomo e l'intervento. 🔗 Leggi su Today.it
