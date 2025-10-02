Si celebra il centenario della nascita di don Arturo Femicelli | ricco programma di celebrazioni religiose culturali e musicali
Ottobre sarà un mese speciale per la comunità di Santa Caterina e per tutti coloro che hanno conosciuto e stimato don Arturo Femicelli. In occasione del centenario della nascita (1925-2025) il sacerdote, scomparso il 4 ottobre 2002, verrà ricordato con un ricco programma di celebrazioni religiose. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
