Si avvicina l' edizione 2025 de L’Intrepida Il grande evento ad Anghiari il 19 ottobre

Cresce l’attesa in vista della 13ª edizione de L’Intrepida, cicloturistica su bici d’epoca organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike in programma domenica 19 ottobre ad Anghiari, nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia. Una pedalata non agonistica che profuma di storia e che permette ai. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Si avvicina la 13ª edizione de L'Intrepida, ad Anghiari il 19 ottobre

