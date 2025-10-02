Si avvicina la 13ª edizione de L' Intrepida ad Anghiari il 19 ottobre

Arezzo, 2 ottobre 2025 – . Quattro i giorni di eventi dedicati al ciclismo, già oltre 650 gli iscritti Cresce l'attesa in vista della 13ª edizione de L'Intrepida, cicloturistica su bici d'epoca organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike in programma domenica 19 ottobre ad Anghiari, nel cuore di uno dei Borghi più belli d'Italia. Una pedalata non agonistica che profuma di storia e che permette ai tanti appassionati provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, di fare un tuffo nel ciclismo del passato e di respirare un'atmosfera magica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

