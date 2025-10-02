Sì al piano Usa per Gaza | a Montecitorio passa la mozione della maggioranza
Voto in Parlamento oggi sulle cinque risoluzioni presentate nell'Aula della Camera su Gaza: due di maggioranza, di cui una breve solo sul sostegno al piano di pace proposto dagli Usa, una di Italia Viva, una di Pd-M5s-Avs, una di +Europa. Azione, con Matteo Richetti, ha sottoscritto la mozione sulla Palestina annunciata da Giorgia Meloni. E così, con 182 voti a favore, 101 astenuti e nessun voto contrario, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza e del partito guidato da Carlo Calenda per sostenere " l'iniziativa di pace messa in campo dagli Usa " per Gaza. La stessa presidente del Consiglio aveva annunciato del resto alcuni giorni fa, a Washington per l'Assemblea delle Nazioni Unite, la decisione di presentare una risoluzione del centrodestra sul riconoscimento dello Stato palestinese a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l'esclusione di Hamas da un futuro governo della Striscia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
