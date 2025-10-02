Negli Stati Uniti è tornato lo shutdown: il blocco delle attività federali considerate non essenziali. Il tutto è scattato a mezzanotte del primo ottobre: allo scadere, cioè, dell’anno fiscale 2025. Entro quella data, i parlamentari repubblicani e democratici avrebbero dovuto approvare il finanziamento del governo federale: un obiettivo che non è stato tuttavia conseguito. Negli scorsi giorni, i due partiti avevano discusso sulla possibilità di una misura tampone che avrebbe sbloccato i finanziamenti al governo fino a novembre: l’idea era infatti quella di prendere tempo, per negoziare nel frattempo un accordo di lungo termine. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Shutdown Usa: tutti i nodi politici e le divisioni tra democratici e repubblicani