Shutdown Usa | tutti i nodi politici e le divisioni tra democratici e repubblicani
Negli Stati Uniti è tornato lo shutdown: il blocco delle attività federali considerate non essenziali. Il tutto è scattato a mezzanotte del primo ottobre: allo scadere, cioè, dell’anno fiscale 2025. Entro quella data, i parlamentari repubblicani e democratici avrebbero dovuto approvare il finanziamento del governo federale: un obiettivo che non è stato tuttavia conseguito. Negli scorsi giorni, i due partiti avevano discusso sulla possibilità di una misura tampone che avrebbe sbloccato i finanziamenti al governo fino a novembre: l’idea era infatti quella di prendere tempo, per negoziare nel frattempo un accordo di lungo termine. 🔗 Leggi su Panorama.it
Gli Stati Uniti entrano in "shutdown" per lo stallo al Congresso tra Repubblicani e Democratici sulla legge di bilancio: il governo federale sospenderà tutti i servizi non essenziali, a rischio ci sono 750mila dipendenti
Usa, Trump approfitta dello shutdown: “Licenziamenti e sussidi tagliati” - Senza accordo al Congresso niente stipendio per 750mila statali. Riporta repubblica.it
Gli Usa in shutdown, Trump minaccia licenziamenti di massa: cosa succede - Negli Stati Uniti è scattato il blocco delle attività governative non essenziali dopo la mancata approvazione della legge di spesa. Secondo today.it