Donald Trump vuole sfruttare lo shutdown per portare avanti il suo programma di drastici tagli al governo federale dettati più da ragioni ideologiche che finanziarie. Da ieri, 1 ottobre, infatti gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in una fase di congelamento delle spese, per la mancata approvazione della legge di bilancio. L’idea del presidente – come confermato in un post su Truth – è quella di sfruttare la situazione per continuare con altri licenziamenti federali. “Probabilmente migliaia”, come affermato dal portavoce della Casa Bianca ai giornalisti. Il tycoon ha infatti annunciato che avrà una riunione con Russel Vought, il direttore dell’ufficio bilancio della Casa Bianca, per “determinare quali delle tante agenzie democratiche, la maggior parte delle quali sono una truffa politica, lui raccomanda di tagliare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shutdown negli Usa, Trump: “Valuteremo quali agenzie truffa tagliare”. E la Casa Bianca preannuncia “migliaia di licenziamenti”