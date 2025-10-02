Shutdown negli Usa Trump | Valuteremo quali agenzie truffa tagliare E la Casa Bianca preannuncia migliaia di licenziamenti

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump vuole sfruttare lo shutdown per portare avanti il suo programma di drastici tagli al governo federale dettati più da ragioni ideologiche che finanziarie. Da ieri, 1 ottobre, infatti gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in una fase di congelamento delle spese, per la mancata approvazione della legge di bilancio. L’idea del presidente – come confermato in un post su Truth – è quella di sfruttare la situazione per continuare con altri licenziamenti federali. “Probabilmente migliaia”, come affermato dal portavoce della Casa Bianca ai giornalisti. Il tycoon ha infatti annunciato che avrà una riunione con Russel Vought, il direttore dell’ufficio bilancio della Casa Bianca, per “determinare quali delle tante agenzie democratiche, la maggior parte delle quali sono una truffa politica, lui raccomanda di tagliare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

shutdown negli usa trump valuteremo quali agenzie truffa tagliare e la casa bianca preannuncia migliaia di licenziamenti

© Ilfattoquotidiano.it - Shutdown negli Usa, Trump: “Valuteremo quali agenzie truffa tagliare”. E la Casa Bianca preannuncia “migliaia di licenziamenti”

In questa notizia si parla di: shutdown - trump

Usa, il Senato boccia due proposte di legge: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"

Usa, torna rischio shutdown: Trump minaccia licenziamenti federali

Usa a rischio shutdown, la mossa di Trump per evitare il blocco

shutdown usa trump valuteremoShutdown negli Stati Uniti di Trump. Perché stavolta le conseguenze potrebbero essere più gravi - Allo scoccare della mezzanotte di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, negli USA è scattato lo shutdown. Secondo money.it

shutdown usa trump valuteremoUsa, Trump approfitta dello shutdown: “Licenziamenti e sussidi tagliati” - Senza accordo al Congresso niente stipendio per 750mila statali. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Shutdown Usa Trump Valuteremo