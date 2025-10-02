Shutdown negli Usa Trump | Valuteremo quali agenzie truffa tagliare E la Casa Bianca preannuncia migliaia di licenziamenti
Donald Trump vuole sfruttare lo shutdown per portare avanti il suo programma di drastici tagli al governo federale dettati più da ragioni ideologiche che finanziarie. Da ieri, 1 ottobre, infatti gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in una fase di congelamento delle spese, per la mancata approvazione della legge di bilancio. L’idea del presidente – come confermato in un post su Truth – è quella di sfruttare la situazione per continuare con altri licenziamenti federali. “Probabilmente migliaia”, come affermato dal portavoce della Casa Bianca ai giornalisti. Il tycoon ha infatti annunciato che avrà una riunione con Russel Vought, il direttore dell’ufficio bilancio della Casa Bianca, per “determinare quali delle tante agenzie democratiche, la maggior parte delle quali sono una truffa politica, lui raccomanda di tagliare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: shutdown - trump
Usa, il Senato boccia due proposte di legge: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"
Usa, torna rischio shutdown: Trump minaccia licenziamenti federali
Usa a rischio shutdown, la mossa di Trump per evitare il blocco
Nello #shutdown #Trump penalizza pesantemente stati ed istituzioni gestite dai #Dem : congelati 26 miliardi di $. #TrumpsGovernmentShutdown #TrumpisaNationalDisgrace - X Vai su X
Gli Stati Uniti entrano in shutdown. Ma Trump non è preoccupato ? L’articolo di Marco Arvati A partire dalla mezzanotte di lunedì primo ottobre, dopo che i partiti non hanno trovato un accordo su come stanziare i fondi del bilancio, il governo statunitense è en - facebook.com Vai su Facebook
Shutdown negli Stati Uniti di Trump. Perché stavolta le conseguenze potrebbero essere più gravi - Allo scoccare della mezzanotte di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, negli USA è scattato lo shutdown. Secondo money.it
Usa, Trump approfitta dello shutdown: “Licenziamenti e sussidi tagliati” - Senza accordo al Congresso niente stipendio per 750mila statali. Riporta repubblica.it