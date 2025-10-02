Shutdown anche ad Aviano | bloccate le carte di credito ai civili americani

Pordenonetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'1 ottobre gli Stati Uniti sono in shutdown. Tutte le attività governative non essenziali sono state congelate in attesa che si trovi un'intesa tra democratici e repubblicani al Congresso.Il blocco, scattato dopo un mancato accordo al Senato sulla legge di bilancio entro il 30 settembre, ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: shutdown - aviano

shutdown aviano bloccate carteBase di Aviano, la serrata 'shutdown' colpisce i civili americani - È stata bloccata temporaneamente la pagina Facebook della Base di Aviano. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Shutdown Aviano Bloccate Carte