Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Over, dove sono nate delle discussioni tra dame e cavalieri a causa di alcune incomprensioni. Al Trono Classico, invece, c’è stata una discussione tra Flavio Ubirti e una corteggiatrice. Ecco cosa è successo. Scontro tra Francesco e Agnese a Uomini e Donne, Gemma fuori controllo. Sabrina Zago ha deciso di interrompere la conoscenza con Joseph nella puntata del 2 ottobre di Uomini e Donne. Poi si è passati a quattro cavalieri. Roberto, un nuovo cavaliere, è uscito con Agnese De Pasquale. Durante il loro confronto, però, è intervenuto Francesco, il quale ha puntualizzato di essere uscito anche lui con Agnese e di essere stati anche molto vicini. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Show di Sara Gaudenzi contro Flavio Ubirti a UeD, ma lui la smonta, baci e scleri