Shock in Rai cacciato il famoso conduttore | la notizia gela tutti

– La Rai ha ufficializzato il licenziamento per giusta causa di un ex vicedirettore della redazione sportiva, una decisione che ha colpito profondamente il mondo dell’informazione e dello spettacolo. La comunicazione è arrivata tramite una nota interna firmata dal direttore, in cui si fa riferimento a gravi vicende giudiziarie che coinvolgono il giornalista, con particolare attenzione a due procedimenti penali per stalking e lesioni personali ai danni di due donne con cui aveva intrattenuto relazioni sentimentali. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

