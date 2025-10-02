Il progetto di una nuova pellicola dedicata a Sherlock Holmes, interpretato da Robert Downey Jr., sta vivendo un momento di grande attesa e incertezza. Dopo anni di discussioni e rinvii, le ultime dichiarazioni dei produttori indicano che la realizzazione del tanto desiderato Sherlock Holmes 3 potrebbe ancora essere possibile, ma con alcune importanti variazioni rispetto ai piani iniziali. stato attuale del progetto e motivi dei ritardi. le ragioni delle sospensioni. Il ritorno sul grande schermo di Sherlock Holmes ha subito numerosi ostacoli, tra cui problemi di pianificazione e imprevisti come la pandemia globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sherlock holmes 3: novità sullo sviluppo e dettagli della trama