Sherlock Holmes 3 | il nuovo film sarà ambientato negli Stati Uniti? L' ipotesi di Susan Downey
La produttrice del franchise ha accennato al terzo capitolo cinematografico che potrebbe spostarsi dall'Inghilterra agli USA. Il terzo film di Sherlock Holmes potrebbe viaggiare fuori dall'Europa. Dopo le ambientazioni anglosassoni dei primi due capitoli, il franchise potrebbe essere spostato negli Stati Uniti. A lanciare questa ipotesi è stata la produttrice della saga Susan Downey, in una recente intervista rilasciata a Collider nella quale ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul progetto. Sherlock Holmes negli Stati Uniti? "Abbiamo parlato di una direzione leggermente diversa" ha esordito Downey "È sempre stato in qualche modo ambientato in America, e non so se sia una buona idea o meno, ma io la adoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
