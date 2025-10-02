Sherlock Holmes 3 ancora un aggiornamento sul progetto a lungo atteso

Il sequel della serie di Sherlock Holmes, in fase di sviluppo da tempo e guidato da Robert Downey Jr., ha ricevuto un importante aggiornamento dal produttore. Con Downey nei panni di Holmes e Jude Law in quelli del Dr. Watson, Sherlock Holmes 3 era stato pianificato dopo Sherlock Holmes del 2009 e Sherlock Holmes: Gioco di ombre del 2011, ma non è mai decollato. Entrambi questi film di Sherlock Holmes sono stati diretti da Guy Ritchie e hanno visto la partecipazione di attori del calibro di Rachel McAdams nei panni di Irene Adler, Jared Harris in quelli di James Moriarty e Stephen Fry in quelli di Mycroft Holmes. 🔗 Leggi su Cinefilos.it