Sherlock Holmes 3 ancora un aggiornamento sul progetto a lungo atteso

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sequel della serie di Sherlock Holmes, in fase di sviluppo da tempo e guidato da Robert Downey Jr., ha ricevuto un importante aggiornamento dal produttore. Con Downey nei panni di Holmes e Jude Law  in quelli del Dr. Watson, Sherlock Holmes 3 era stato pianificato dopo Sherlock Holmes del 2009 e Sherlock Holmes: Gioco di ombre del 2011, ma non è mai decollato. Entrambi questi film di Sherlock Holmes  sono stati diretti da Guy Ritchie e hanno visto la partecipazione di attori del calibro di Rachel McAdams nei panni di Irene Adler, Jared Harris in quelli di James Moriarty e Stephen Fry in quelli di Mycroft Holmes. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sherlock - holmes

Ritorno di sherlock holmes nella stagione 2 di watson: cosa significa per la serie

Sherlock Holmes torna in Watson 2: ecco chi lo interpreta nella serie crime

Spock e la connessione con sherlock holmes: rivelazioni in star trek strange new worlds

sherlock holmes 3 aggiornamentoSherlock Holmes 3 riceve un promettente aggiornamento da Susan Downey - Sherlock Holmes 3 potrebbe non essere così lontano come avevamo temuto una volta, ma anche se la produttrice Susan Downey ci ha dato un barlume di speranza su un ritorno al mondo di risoluzione del ... gamereactor.it scrive

sherlock holmes 3 aggiornamentoSherlock Holmes 3: il nuovo film sarà ambientato negli Stati Uniti? L'ipotesi di Susan Downey - La produttrice del franchise ha accennato al terzo capitolo cinematografico che potrebbe spostarsi dall'Inghilterra agli USA. Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Sherlock Holmes 3 Aggiornamento