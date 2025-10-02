Shell | il film body horror delude con solo il 55% su rotten tomatoes

l’uscita e il contesto di Shell. Il film Shell, diretto da Max Minghella, ha fatto il suo debutto con un punteggio deludente su Rotten Tomatoes. Questa nuova produzione, inserita nel genere horror corporeo, racconta la storia di una attrice in difficoltà che si immerge nello stile di vita sfavillante di un’imprenditrice del benessere. La narrazione prende una piega inquietante quando i clienti della società iniziano a scomparire, rivelando un segreto terrificante. Il cast principale include figure di rilievo come Elisabeth Moss, vincitrice di due Emmy, e Kate Hudson, candidata all’Oscar. Accanto a loro, recitano anche Kaia Gerber, Elizabeth Berkley, nota per le serie Saved by the Bell e Showgirls, oltre a due volte Emmy nominee come Arian Moayed ( Succession ) e Lionel Boyce ( The Bear ). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Shell: il film body horror delude con solo il 55% su rotten tomatoes

In questa notizia si parla di: shell - film

Ghost in the Shell: la spiegazione del finale del film

Ghost in the shell, spiegazione del finale del film

Kate Hudson ed Elisabeth svelano i loro segreti nel film Shell

«L’Uovo dell’Angelo sarà finalmente nei cinema italiani, in una versione completamente restaurata in 4K. » Questo film del 1985, diretto da Mamoru Oshii (lo stesso regista di Ghost in the Shell), è spesso citato come uno dei lavori più affascinanti e misteriosi d - facebook.com Vai su Facebook

Together, il body horror con Alison Brie e Dave Franco che trasforma l’amore in orrore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Together, il body horror con Alison Brie e Dave Franco che trasforma l’amore in orrore ... Da tg24.sky.it

Together è il body horror che può separare una coppia tanto quanto unirla (letteralmente) per sempre - Allison Brie (che abbiamo intervistato) e Dave Franco, partner anche nella vita reale, si interrogano sui limiti della codipendenza nelle relazioni a lungo termine nel film che potrebbe diventare il p ... wired.it scrive