Shell | il film body horror delude con solo il 55% su rotten tomatoes

l’uscita e il contesto di Shell. Il film Shell, diretto da Max Minghella, ha fatto il suo debutto con un punteggio deludente su Rotten Tomatoes. Questa nuova produzione, inserita nel genere horror corporeo, racconta la storia di una attrice in difficoltà che si immerge nello stile di vita sfavillante di un’imprenditrice del benessere. La narrazione prende una piega inquietante quando i clienti della società iniziano a scomparire, rivelando un segreto terrificante. Il cast principale include figure di rilievo come Elisabeth Moss, vincitrice di due Emmy, e Kate Hudson, candidata all’Oscar. Accanto a loro, recitano anche Kaia Gerber, Elizabeth Berkley, nota per le serie Saved by the Bell e Showgirls, oltre a due volte Emmy nominee come Arian Moayed ( Succession ) e Lionel Boyce ( The Bear ). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

