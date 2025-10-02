Shein aprirà i suoi primi negozi in Francia Cosa si nasconde dietro il colosso del fast fashion
Shein, colosso cinese del fast fashion, aprirà i suoi primi negozi permanenti in Francia. Oltre alle vendite online, l’azienda fondata nel 2008 a Nanchino e con sede a Singapore, ha scelto di puntare alla presenza nei grandi magazzini Lafayette francesi. Ma non tutti sono d’accordo e riaffiorano. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: shein - aprir
È apparsa una scatola magica! Il mio cucciolo crede che tu sia la chiave per aprirla. Un clic per aprirla! https://onelink.shein.com/16/51rrap4az8kd - facebook.com Vai su Facebook
Shein aprirà in Francia i suoi primi negozi fisici permanenti, ma il Gruppo Galeries Lafayette si oppone - Dopo l'annuncio del colosso cinese sull'apertura di spazi fisici in Francia, il gruppo francese di department store comunica che si opporrà all'arrivo di negozi Shein in cinque punti vendita affiliati ... Scrive it.fashionnetwork.com
Shein apre a Parigi il suo primo negozio fisico. Ecco le reazioni delle insegne europee - commerce a prezzi competitivi, annuncia un piano di aperture in tutta la Francia. Lo riporta msn.com