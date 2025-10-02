Shanghai Sinner diventa un guerriero di terracotta
Lo Shanghai Masters ha voluto omaggiare Jannik Sinner trasformandolo. in una statua di terracotta. Gli organizzatori hanno presentato infatti una statua del tennista, ispirata all’iconica armata di Xi’an. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: shanghai - sinner
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz
Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale
ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz
#Sinner diventa un guerriero dell'esercito di terracotta a Shanghai! Svelata la statua dedicata a lui - X Vai su X
MASTERS 1000 SHANGHAI 2025 Dal Primo al 12 Ottobre Gli organizzatori hanno messo a disposizione un Jet privato per prelevare SINNER e TIEN a PECHINO// COMPETIZIONE questa di SHANGHAI che potenzialmente RIAPRE la corsa al "TRONO" per il Vai su Facebook
Sinner diventa un guerriero dell'esercito di terracotta a Shanghai! Svelata la statua dedicata a lui - Dopo il successo a Pechino, il numero 2 del mondo ha avuto una sorpresa in vista del prossimo Masters 1000 in Cina ... Riporta msn.com
Sinner diventa una statua: l'omaggio all'Atp Shanghai - Omaggio speciale a Shanghai per Jannik Sinner: gli organizzatori del torneo hanno celebrato il campione in carica con una statua in terracotta in stile guerriero cinese. Si legge su sport.sky.it