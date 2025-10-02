Shanghai Sinner diventa un guerriero di terracotta

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Shanghai Masters ha voluto omaggiare Jannik Sinner trasformandolo. in una statua di terracotta. Gli organizzatori hanno presentato infatti una statua del tennista, ispirata all’iconica armata di Xi’an. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

shanghai sinner diventa un guerriero di terracotta

© Tgcom24.mediaset.it - Shanghai, Sinner diventa un "guerriero di terracotta"

In questa notizia si parla di: shanghai - sinner

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale

ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz

shanghai sinner diventa guerrieroSinner diventa un guerriero dell'esercito di terracotta a Shanghai! Svelata la statua dedicata a lui - Dopo il successo a Pechino, il numero 2 del mondo ha avuto una sorpresa in vista del prossimo Masters 1000 in Cina ... Riporta msn.com

shanghai sinner diventa guerrieroSinner diventa una statua: l'omaggio all'Atp Shanghai - Omaggio speciale a Shanghai per Jannik Sinner: gli organizzatori del torneo hanno celebrato il campione in carica con una statua in terracotta in stile guerriero cinese. Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Shanghai Sinner Diventa Guerriero