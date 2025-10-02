Sfruttamento lavorativo a Ragusa tre titolari di aziende agricole denunciati | cos' è emerso dai controlli

Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre titolari di aziende agricole denunciati a Ragusa per sfruttamento lavorativo e violazioni delle norme di sicurezza e igiene. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sfruttamento lavorativo a ragusa tre titolari di aziende agricole denunciati cos 232 emerso dai controlli

© Notizie.virgilio.it - Sfruttamento lavorativo a Ragusa, tre titolari di aziende agricole denunciati: cos'è emerso dai controlli

In questa notizia si parla di: sfruttamento - lavorativo

Sfruttamento lavorativo e sessuale dei migranti, a Milazzo protocollo d’intesa con l’associazione “Penelope”

In Piemonte siglato il nuovo protocollo contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura

In Piemonte siglato il nuovo protocollo contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura

sfruttamento lavorativo ragusa treSfruttamento lavorativo a Ragusa, tre titolari di aziende agricole denunciati: cos'è emerso dai controlli - Tre titolari di aziende agricole denunciati a Ragusa per sfruttamento lavorativo e violazioni delle norme di sicurezza e igiene. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sfruttamento Lavorativo Ragusa Tre