Sfondano finestra con martello di notte e minacciano coppia con pistola per rapinarla

RUFFANO– Attimi di terrore questa notte a Ruffano, dove una coppia di anziani è stata vittima di una violenta rapina all’interno della propria abitazione.Il grave episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte in via Torricella, strada alla periferia del paese e che si addentra nelle campagne. Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: sfondano - finestra

Livorno, sfondano una finestra e saccheggiano un negozio di parrucchiere: denunciati

Quando la storia diventa cornice e la città si rivela attraverso una fessura nella roccia… Ecco Assisi vista dal cuore della Rocca Maggiore, fra scorci che sfondano il tempo e panorami che si portano nel cuore. Assisi vista… da dentro la storia, questa prospettiv - facebook.com Vai su Facebook

Sfondano finestra con martello di notte e minacciano coppia con pistola per rapinarla - Attimi di terrore a Ruffano, dove attorno alle 2 tre soggetti hanno fatto irruzione nell'abitazione di marito e moglie di 79 e 77 anni, alla periferia del paese, fuggendo con oggetti preziosi e contan ... Segnala lecceprima.it

Colpo-lampo a Parabita: sfondano vetrina gioielleria con un martello e fanno razzia - Nel mirino il laboratorio Gold Creazioni di via Roma: fuori un complice a fare da palo, tutto in meno di un minuto Un colpo rapidissimo, studiato nei minimi dettagli, messo a segno nella notte tra ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it