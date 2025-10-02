Sfida milionaria in serie C per Ravenna Rimini e Forlì | chi ha la squadra più cara del campionato?

Ravennatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un'equazione matematica, ma chi investe di più nel mondo del calcio ha una maggior possibilità di vincere e sperare di fare il cosiddetto “salto di categoria”. Ne sa qualcosa il Forlì, che nello scorso campionato si è conquistato sul campo la promozione in serie C, dominando il Girone D. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sfida - milionaria

sfida milionaria serie cSfida milionaria in serie C per Ravenna, Rimini e Forlì: chi ha la squadra più cara del campionato? - Ma tra ambizioni, crisi societarie e valori di mercato, il destino delle tre romagnole corre su binari molto div ... Lo riporta ravennatoday.it

Dolomiti Bellunesi alla sfida della Serie C: una squadra che dà voce a un territorio e sogna in grande - Nel cuore delle Dolomiti, dove le montagne si tingono di rosa all’alba e il tempo sembra scandito dal suono dei campanili e dal silenzio dei boschi, è nata una squadra di calcio che racconta molto più ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sfida Milionaria Serie C