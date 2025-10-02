Seventh son | il film fantasy del 2014 che ha sorpreso su netflix
il successo globale di “seventh son” a dieci anni dalla sua uscita. Un decennio dopo la sua prima distribuzione, il film fantasy Seventh Son si è affermato come un fenomeno di streaming a livello mondiale. Nonostante le critiche negative e i risultati deludenti al botteghino, il lungometraggio del 2014 ha trovato nuova vita sulla piattaforma di streaming, conquistando numerosi spettatori in diversi paesi. Questo approfondimento analizza l’ascesa del film nel contesto attuale, i motivi del suo riscontro positivo e cosa significa questa rinascita per il futuro della produzione. l’andamento di “seventh son” nel panorama dello streaming internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Ben Barnes' Star-Studded Seventh Son Finds Success on Netflix After Flopping in Theaters - Shadow and Bone star Ben Barnes' underrated action/fantasy film is making a comeback after bombing in theaters over a decade ago. Si legge su msn.com
Nuovo trailer per il film fantasy «Seventh Son» con Jeff Bridges e Julianne Moore - Il film sarebbe dovuto uscire già lo scorso gennaio, ma Warner Bros. Segnala outnow.ch