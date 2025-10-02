Settore giovanile in arrivo un altro weekend caldo
Altro fine settimana particolarmente caldo per le formazioni del settore giovanile dell’Ascoli che torneranno di nuovo in campo per affrontare i rispettivi impegni di campionato. La Primavera di Corsi sarà chiamata a scendere in campo lontano dalle mura amiche sul campo del Monopoli. Fischio d’avvio sabato 4 ottobre alle 15. I bianconeri sono reduci dal successo sul Palermo (1-0) e proveranno a conquistare un altro prezioso successo per tentare l’assalto alla vetta della classifica. Il giorno successivo, domenica 5, invece è previsto il debutto per gli under 16 di Medori che nel primo turno del proprio campionato erano stati chiamati a rispettare un turno di riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
