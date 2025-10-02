Settimane in ospedale Il dramma della vip della tv fan in apprensione per il figlio

Un improvviso silenzio che crea preoccupazione: il volto noto della tv è scomparso dai social senza spiegazioni, trasferendosi per giorni in un luogo noto ma con frequente riserbo sulle ragioni del suo assenteismo. Nel frattempo, in un video molto toccante, rivolge parole cariche di gratitudine e dolore ai suoi follower, anticipando che non parlerà ancora dei dettagli della vicenda che la riguarda. Rendendo pubblico un passaggio doloroso della propria vita, confessa: “ Non ho la testa, non ho parole . non ho voglia di parlare. Spero di tornare a condividere qualcosa, ma ho difficoltà in questi giorni a elaborare un pensiero concreto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it