Settimane Barocche al via la nuova stagione | Concerti a Bergamo e Brescia

Bergamo. "Anche quest'anno abbiamo voluto puntare sulla qualità proponendo concerti con artisti di livello internazionale". Così il presidente del festival internazionale di musica antica "Settimane Barocche di Brescia", Emanuele Beschi, illustra il programma della nuova edizione che porterà grande musica a Bergamo e Brescia. In cartellone, complessivamente, ci sono 22 date dal 3 ottobre al 2 dicembre: 18 sono nel territorio della Leonessa, dove questa rassegna è consolidata, mentre 4 nel capoluogo orobico, con cui è nata una virtuosa collaborazione dopo l'esperienza di Capitale della Cultura 2023.

