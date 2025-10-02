Settimana mondiale dell' allattamento l' Asp | Fino al 7 ottobre consulenze screening e sportelli per le famiglie

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rete che unisce ospedali, consultori, famiglie e associazioni per accompagnare le mamme in uno dei momenti più delicati della vita: l’allattamento. È il filo conduttore delle iniziative messe in campo dal dipartimento Salute della Famiglia dell’Asp di Palermo in occasione della Settimana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - mondiale

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro

settimana mondiale allattamento aspAsst Crema: flash mob e angoli dedicati al benessere nella settimana dell’allattamento - In occasione della settimana mondiale per l’allattamento, l’Asst Crema, in linea con i principi di comunità Amica Unicef e del sistema socio- Segnala cremaonline.it

settimana mondiale allattamento aspSettimana mondiale allattamento. Da Ibfan Italia “Il Codice Violato 2025”: denunciare marketing sleale e disinteresse politico - Dal 1 al 7 ottobre si celebra la Settimana Mondiale dell’Allattamento (Sam), e come ogni anno, Ibfan Italia sceglie questa occasione per accendere i riflettori su un tema cruciale per la salute pubbli ... Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Mondiale Allattamento Asp