Settimana dell' allattamento | 80 eventi gratuiti con gli esperti anche in lingua bengalese

Veneziatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ulss 3 celebra la settimana dell'allattamento con più di ottanta eventi dedicati a genitori, bimbi, nonni e caregiver. Gli incontri si svolgeranno in varie sedi del territorio di competenza dell'azienda sanitaria tra lunedì 6 e sabato 11 ottobre, con la partecipazione di ostetriche, ginecologi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - allattamento

