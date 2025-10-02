Settanta studenti palestinesi potranno studiare in Italia Tassinari FI | La pace si costruisce con la cultura

Settanta giovani universitari palestinesi sono arrivati in Italia, scappando dalle bombe e dalla guerra in corso a Gaza, per continuare i loro studi nelle università italiane grazie a delle borse di studio. Ad accoglierli, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini e il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

