E’ Emanuele Pesaresi ad analizzare il momento dell’ Ancona, a misurare il suo entusiasmo e le sue potenzialità in vista della gara contro la Recanatese, società in cui lo stesso Pesaresi ha trascorso cinque anni in panchina tra settore giovanile e prima squadra, anche in C. Poi mercoledì prossimo ci sarà anche la gara di Coppa a Fossombrone. Pesaresi, che partita è stata quella dell’Ancona a Castelfidardo? "Una gara difficile perché abbiamo fatto i primi dieci minuti non benissimo, poi dopo il rigore sbagliato dagli avversari abbiamo fatto gol ma purtroppo non l’abbiamo chiusa. Abbiamo avuto tre o quattro palle nitide per chiuderla ma non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Serve più precisione davanti al portiere"