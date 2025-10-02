Serino studenti protagonisti nel dibattito sulla parità di genere
Tempo di lettura: 2 minuti Serino si prepara ad accogliere una nuova tappa del progetto “CPO Itinerante”, promosso dal Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 10, l’aula convegni della BCC CapaccioPaestum ospiterà l’incontro dal titolo “La disparità raccontata ai ragazzi”, rivolto agli studenti dell’Istituto comprensivo di Serino, con le sedi distaccate di Forino e Santa Lucia di Serino. L’iniziativa, moderata dall’avv. Maria Giovanna Di Giovanni, vuole stimolare nei giovani una riflessione profonda sui temi della parità di genere e dell’emancipazione femminile, prima del loro ingresso nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
