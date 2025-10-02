Serie di nomine ai vertici di Air France-KLM | Carkaxhija chief operating officer

Air France-KLM, tra le principali compagnie aeree europee, ha annunciato importanti cambiamenti nei ruoli dirigenziali. Oltion Carkaxhija, già Vicepresidente esecutivo responsabile della Strategia e della Trasformazione, assume il ruolo di Vicepresidente esecutivo Chief operating officer del gruppo. Contestualmente sono state annunciate altre tre nomine di rilievo: Caroline Hadrbolec come Vicepresidente esecutiva Risorse Umane, Pierre-Olivier Bandet come Vicepresidente esecutivo Cargo, Henri de Peyrelongue come Vicepresidente esecutivo Integrazione di SAS. 🔗 Leggi su Lettera43.it

