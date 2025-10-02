SERIE D Zampaglione-Pavia | divorzio consensuale Raso lascia l’Oltrepò Nuovi soci a Broni

Il direttore sportivo Nicola Raso lascia l’Oltrepo’ e potrebbe accasarsi al Pavia che, sempre ieri, si è consensualmente separato da Ivan Zampaglione. L’Oltrepo’ ha accettato con grande dispiacere le dimissioni irrevocabili di Raso, tra gli artefici della vittoria del campionato di Eccellenza di due stagioni fa e della salvezza ottenuta lo scorso aprile in Serie D, con una delle rose più giovani d’Italia. Stando ai ben informati Raso (nella foto Oltrepo’ FBC) sarebbe a un passo dal Pavia che ha appena salutato il ds Ivan Zampaglione, ma non è da escludere qualche altra pista anche nel mondo professionistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

