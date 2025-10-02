Serie d Nuova Sondrio choc Batosta storica | 8-0 Amelia per ora resta | Non è colpa sua
La Nuova Sondrio è sempre più ultima dopo la tremenda e storica scoppola per 8-0 subita domenica contro la Castellanzese. Ma il tecnico Marco Amelia (nella foto) non si tocca. Per ora. Squadra in caduta libera: dopo 5 giornate, zero punti, un gol fatto, 16 subiti. Mancano sì alcuni elementi, infortunati, ma è chiaro che la rosa, allestita dall’ex ds Salvadori, sollevato dal suo incarico prima del via della stagione, per ora non è apparsa all’altezza. Il presidente della Nuova Sondrio, Michele Rigamonti, ha ribadito la sua totale fiducia ad Amelia (che ha chiesto scusa ai tifosi per l’indegna prestazione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
