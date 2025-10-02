Serie C | Pianese-Livorno le probabili formazioni Ballottaggio Dionisi-Di Carmine in attacco

Gli ultimi due risultati positivi, con il pareggio a reti bianche contro il Campobasso che ha fatto seguito al successo esterno con il Bra, hanno ridato ossigeno al Livorno, atteso adesso da due trasferte consecutive. Gli amaranto, prima dell'impegno con il Pineto, faranno visita venerdì 3. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: serie - pianese

Serie C. Pianese al lavoro per costruire la rosa. Filippis potrebbe diventare primo portiere

Serie C. Dall’Under 23 bergamasca alla vetta dell’Amiata. La Pianese rinforza il centrocampo con Lorenzo Peli

Serie C. Un altro figlio d’arte alla corte di mister Birindelli. La Pianese si assicura Vigiani a titolo definitivo

Serie C Girone B, Perugia -Pianese 0-1 - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=589457 Vai su Facebook

Calcio serie C, Perugia - Pianese: la diretta della partita https://ift.tt/jRi37VY https://ift.tt/lm4Uq07 - X Vai su X

Pianese, Birindelli: "Vincere col Perugia ci ha dato slancio in vista della gara con il Livorno" - La vittoria di Perugia è ormai un lontano ricordo, alle porte c'è la sfida contro il Livorno dell'ex Alessandro Formisano: la. Segnala tuttomercatoweb.com

Pianese, Birindelli: "Equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione. Gli ingredienti sono gli stessi" - Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Livorno: "La vittoria di. Segnala tuttomercatoweb.com