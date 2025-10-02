Serie B risultati sesta giornata | piovono pareggi Modena e Frosinone in vetta

Roma, 1 ottobre 2025 – La sesta giornata di Serie B si chiude all'insegna dei pareggi: nelle quattro gare di oggi, infatti, sono stati ben sei. 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, così come tra Carrarese e Modena. Per quest'ultimi, si tratta di un pari che fa un po' storcere il naso, dato che gli consente tornare in cima ma a pari punti con il Frosinone. In caso di vittoria, infatti, gli emiliani si sarebbero ripresi la vetta solitaria, ma la Carrarese ha tenuto duro ed è riuscita a fermare la corsa di Sottil e i suoi. 1-1 tra Empoli e Monza e tra Pescara e Sudtirol: per gli uomini di Pagliuca si tratta del secondo consecutivo, che vale il sesto punto in classifica, davanti proprio al Pescara, sedicesimo a quota 5 lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

