Serie A la sesta giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare in tv
Milano, 2 ottobre 2025 - Archiviati gli impegni di Champions League, Europa League e Conference League, è di nuovo tempo di Serie A. Il campionato è giunto alla sesta giornata, che inizierà con l'anticipo del venerdì fra Hellas Verona e Sassuolo. Il piatto forte arriva domenica sera, quando si sfideranno Juventus e Milan, separate in classifica da appena un punto. Provano ad approfittarne le altre: il Napoli ospita il fanalino di coda Genoa, mentre la Roma va a Firenze. Appuntamento casalingo per l' Inter, che a San Siro sfida la sorpresa Cremonese, che già ha battuto il Milan in trasferta e sogna la clamorosa doppietta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - sesta
Virtus Entella-Bari, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Palermo vs Venezia, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Reggiana vs Spezia, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Pescara-Sudtirol finisce 1-1 (0-0) nella sesta giornata del campionato di serie B. In gol al 20' del secondo tempo Coulibaly, entrato nella ripresa, ma al 5' di recupero, una grande giocata Meazzi, viziata da un fallo su Molina non visto dall'arbitro, consente ai pe - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni Serie A 2025/26: sesta giornata - Probabili formazioni Serie A 2025/26, 6ª giornata: tutte le scelte degli allenatori. Da atomheartmagazine.com
Probabili formazioni 6^ giornata Serie A: titolari e ballottaggi - Probabili formazioni 6^ giornata: scopri tutti gli schieramenti delle 20 squadre in vista del prossimo turno di Serie A e del fantacalcio ... Scrive fantamaster.it