Serie A la sesta giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare in tv

Milano, 2 ottobre 2025 - Archiviati gli impegni di Champions League, Europa League e Conference League, è di nuovo tempo di Serie A. Il campionato è giunto alla sesta giornata, che inizierà con l'anticipo del venerdì fra Hellas Verona e Sassuolo. Il piatto forte arriva domenica sera, quando si sfideranno Juventus e Milan, separate in classifica da appena un punto. Provano ad approfittarne le altre: il Napoli ospita il fanalino di coda Genoa, mentre la Roma va a Firenze. Appuntamento casalingo per l' Inter, che a San Siro sfida la sorpresa Cremonese, che già ha battuto il Milan in trasferta e sogna la clamorosa doppietta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

