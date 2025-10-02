Serie A la Juve perde Cabal | lesione al bicipite femorale per il difensore

Dopo il pareggio al 90? di Veiga, la Juve deve tener conto anche dell’infortunio di Juan Cabal. Gli esami danno brutte notizie. Piove sul bagnato per la Juve di Igor Tudor. Il gol dell’ex Renato Veiga al 90? segna il quarto pareggio consecutivo, che ricorda per risultati la passata stagione che ha poi portato all’esonero di Thiago Motta e all’arrivo del croato. Oltre i risultati sottotono di questo inizio, i bianconeri devono far conto con la perdita per diverse settimane del difensore colombiano Juan Cabal, uscito anzitempo dalla sfida col Villareal per un infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali odierni hanno dato un esito che in molti prevedevano e che non sembra nulla di buono. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: serie - juve

Mikautadze Juve, l’ex obiettivo per l’attacco può davvero sbarcare in Serie A! Ci pensa quel club: gli aggiornamenti

Wesley Juve, il brasiliano è sempre più vicino all’arrivo in Serie A! Quella mossa dal Brasile non lascia dubbi: ecco cosa sta accadendo

Mercato Juve: l’Atalanta ha individuato il dopo-Retegui, è un ex nome accostato ai bianconeri! Di chi si tratta e a che punto è la trattativa per portarlo in Serie A

Un inizio di campionato che sembrava preannunciare una Super Juve, poi un incredibile rallentamento e una squadra che non sa più vincere. Dopo la vittoria in extremis e in rimonta contro l'Inter, per la Juve sono 4 pareggi consecutivi tra Serie A e Champion - facebook.com Vai su Facebook

Nuova perdita a bilancio (-58), nuovo aumento di capitale (110), nuovo bond (150): l'allegra crociera della Juventus, più riverita che mai, nei mari della Serie A e i guai dell'ammiraglio Tudor ormai sempre più delegittimato Un miliardo di perdite dal 2018 a oggi - X Vai su X

Cabal, botta per Tudor e la Juve: l'esito sull'infortunio e quante partite salta - E non sono belle notizie per Tudor: "Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di ... Si legge su msn.com

Juventus, brutta tegola per Tudor: Cabal resterà fuori quasi 2 mesi - La Champions League non ha portato belle notizie alla Juventus, che dopo aver pareggiato 2- Come scrive msn.com