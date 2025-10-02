Serie A la Juve perde Cabal | lesione al bicipite femorale per il difensore

Dopo il pareggio al 90? di Veiga, la Juve deve tener conto anche dell’infortunio di Juan Cabal. Gli esami danno brutte notizie. Piove sul bagnato per la Juve di Igor Tudor. Il gol dell’ex Renato Veiga al 90? segna il quarto pareggio consecutivo, che ricorda per risultati la passata stagione che ha poi portato all’esonero di Thiago Motta e all’arrivo del croato. Oltre i risultati sottotono di questo inizio, i bianconeri devono far conto con la perdita per diverse settimane del difensore colombiano Juan Cabal, uscito anzitempo dalla sfida col Villareal per un infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali odierni hanno dato un esito che in molti prevedevano e che non sembra nulla di buono. 🔗 Leggi su Sportface.it

