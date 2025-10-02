Serie A gli arbitri della sesta giornata | scelta a sorpresa per Juve-Milan
Il designatore Rocchi affida il big match di Torino a Guida, mentre l’altra super sfida tra Fiorentina e Roma sarà diretta da Colombo Sono stati designati gli arbitri della sesta giornata del campionato di Serie A che prenderà il via venerdì con l’anticipo tra Verona e Sassuolo affidato a Fourneau. Quattro gare in programma sabato, tra le quali spiccano i derby lombardi tra Inter e Cremonese e tra Atalanta e Como, diretti rispettivamente da Feliciani e Zufferli. Il designatore Rocchi (foto Ansa) – Calciomercato.it Ma il clou è in programma domenica: nel pomeriggio la Roma fa visita alla Fiorentina, super sfida per il quale è stato scelto Colombo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
