Serie A gli arbitri della sesta giornata | scelta a sorpresa per Juve-Milan

Calciomercato.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il designatore Rocchi affida il big match di Torino a Guida, mentre l’altra super sfida tra Fiorentina e Roma sarà diretta da Colombo Sono stati designati gli arbitri della sesta giornata del campionato di Serie A che prenderà il via venerdì con l’anticipo tra Verona e Sassuolo affidato a Fourneau. Quattro gare in programma sabato, tra le quali spiccano i derby lombardi tra Inter e Cremonese e tra Atalanta e Como, diretti rispettivamente da Feliciani e Zufferli. Il designatore Rocchi (foto Ansa) – Calciomercato.it Ma il clou è in programma domenica: nel pomeriggio la Roma fa visita alla Fiorentina, super sfida per il quale è stato scelto Colombo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

serie a gli arbitri della sesta giornata scelta a sorpresa per juve milan

© Calciomercato.it - Serie A, gli arbitri della sesta giornata: scelta a sorpresa per Juve-Milan

In questa notizia si parla di: serie - arbitri

Gli arbitri spiegheranno ai tifosi le decisioni del VAR in tempo reale: arriva la svolta in Serie A

VAR Serie A: arbitri al microfono, prove audio durante il ritiro a Cascia comunicazioni live al pubblico

Serie A, la fabbrica degli arbitri

serie arbitri sesta giornataArbitri Serie A, le designazioni della 6ª giornata: ecco chi dirige il big match Juventus-Milan - Le scelte dell’AIA per il weekend L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 6ª giornata ... Scrive calcionews24.com

serie arbitri sesta giornataSerie A, gli arbitri della 6a giornata: Guida per Juventus-Milan, chi arbitra Fiorentina-Roma - Per quanto riguarda il big match fra Juventus e Milan, in programma domenica sera all'Allianz Stadium ... Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Arbitri Sesta Giornata