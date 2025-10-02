Serie A | arrivano le designazioni arbitrali della 6ª giornata | Juventus-Milan a Guida

Dopo il pareggio di Villarreal per 1-1, la Juventus torna a giocare in Serie A. Allo Stadium è atteso il Milan. Il pareggio con l’Atalanta ha rallentato ulteriormente la corsa della Juventus alla vetta della classifica. La squadra di Tudor, che dovrà fare a meno di Cabal, non può perdere altri punti per strada. Per la partita di domenica, alle ore 20:45, è stato designato Marco Guida. I suoi collaboratori saranno Colagrossi e Rossi. Ayroldi è stato designato come quarto ufficiale di gara. Al VAR ci saranno Di Bello e Ghersini. Guida mentre arbitra una partita I precedenti di Guida con Juventus e Milan. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

